Rosario Mohedano actúa en la Gala de Andalucía

Actualizado 28/02/2007 19:03:04 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rosario Mohedano demostró su arte sobre los escenarios en la Gala de Andalucía. Feliz por su actuación, la sobrina de Rocío Jurado aseguró estar orgullosa de haber participado en esta gala: "Estoy muy orgullosa de participar en esta gala. Durante este año estoy viviendo momentos muy bonitos y estoy contenta porque considero a los andaluces como mi gente".

Rosario, que salió en defensa de Rafael Amargo a raíz de la polémica surgida por los Carnavales de Tenerife, confesó que si este año se ha metido la pata, para el próximo se rectificará: "Si se ha metido la pata, ¿qué se le va a hacer? El año que viene se intentará rectificar".

Sobre su actuación y la de su amiga Belén Esteban, la joven cantante dijo: "Me estás preguntando por mis amigos, ¿qué te voy a decir? Belén sabía lo que iba a hacer pero no se esperaba la reacción del público porque no tenía ninguna mala intención".

Junto a la artista se encontraba su padre Amador Mohedano, que estuvo en todo momento apoyando a su hija. El hermano de la tonadillera no dudó en pregonar a los periodistas lo orgulloso que estaba de su hija: "Estoy muy orgulloso de Rosario porque es mi única hija. Además como manager creo que tiene bastante futuro y hay que darle su tiempo, aunque por ahora va muy bien".

Amador, que contó que la actuación de Rosario había sido en honor a su hermana, opinó sobre la vuelta a los ruedos de José Ortega Cano: "Este fin de semana he estado con él y está entrenando mucho. Veo fantástico que vuelva a los ruedos porque le va a servir para superar los duros momentos que hemos vivido y para distraerse". Antes de irse, el hermano de la Chipionera aseguró que toda la familia Mohedano iría a apoyar al diestro en su regreso al mundo de los toros: "Iremos a verlo, me ha pedido que vayamos y yo creo que iré".