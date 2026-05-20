MADRID, 20 May. (CHANCE) -

Manteniendo el perfil bajo que le caracteriza desde que se separó de la infanta Elena a finales de 2007 -"un cese temporal de la convivencia" que se materializó en un divorcio en enero de 2010-, y a diferencia del protagonismo mediático que ha tenido en los últimos tiempos su excuñado Iñaki Urdangarín por la publicación de sus memorias y sus revelaciones sobre cómo fue formar parte de la Familia Real durante su matrimonio con la infanta Cristina, Jaime de Marichalar ha vuelto a desmarcarse de la actualidad 'real' en su última aparición pública.

Fiel a su pasión por el lujo y la exclusividad, el exduque de Lugo no se ha perdido este martes la presentación de la nueva colaboración de la firma de relojes Hublot con el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé, que ha ejercido de anfitrión en un evento muy especial celebrado en la capital al que han asistido entre otros rostros conocidos Iker Casillas, Mónica Cruz, Paula Echevarría y Miguel Torres, o José María Gutiérrez 'Guti'.

Como no podía ser de otra manera, la prensa ha querido conocer la opinión de Marichalar del plan inolvidable del que ha disfrutado Victoria Federica este fin de semana, desplazándose a Sanxenxo con su madre la infanta Elena y su novio Jorge Navalpotro para visitar al Rey Juan Carlos, confirmando así que su relación con el empresario de la noche madrileña está más que afianzada después de haber estado con él en Sevilla durante el último viaje del Emérito a nuestro país.

Visiblemente incómodo con las preguntas, el excuñado del Rey Felipe VI ha dado la callada por respuesta a lo enamorada que está su hija, sin revelar si él ya ha tenido la oportunidad de conocer a su pareja, y si está feliz por este noviazgo con el que la influencer ha recuperado la ilusión. El momento, ¡en el siguiente vídeo!