Un ex editor responsabiliza a los medios de la muerte de Diana de Gales

Actualizado 22/08/2007 19:40:25 CET

LONDRES, (EP/AP)

El ex editor de un tabloide dice que él y otras figuras de los medios de comunicación son en parte responsables por la muerte de la princesa Diana, quien falleció en un accidente automovilístico mientras era perseguida por paparazzi.

Phil Hall, otrora editor de News of the World, el periódico más vendido en Gran Bretaña, fue entrevistado para un documental de la cadena ITV, que se televisaría el miércoles, sobre el deceso de la princesa de Gales y su novio Dodi Fayed hace una década.

"Sentí una gran responsabilidad por lo que ocurrió y creo que todos lo hicieron en los medios", dijo Hall.

Apuntó que el conductor del vehículo, quien también falleció en el accidente en París, había consumido bebidas alcohólicas, según las autoridades.

"Pero mi opinión es que si los paparazzi no la hubieran seguido el auto no habría ido a alta velocidad y, ya saben, el accidente no habría ocurrido", dijo Hall.

Investigaciones de la policía tanto en Francia como en Inglaterra concluyeron que los fotógrafos no ocasionaron el accidente ni actuaron inadecuadamente en la escena.

En el 2002, el máximo tribunal de Francia desestimó cargos de homicidio contra nueve fotógrafos. En febrero, un tribunal de apelaciones en París le impuso multas de 1,35 dólares a los paparazzi Jacques Langevin, Christian Martínez y Fabrice Chassery por invasión de la privacidad para tomar fotos de Diana y Fayed la noche del accidente.