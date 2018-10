Kanye West: "Timberlake es mi mayor ídolo y rival"

Actualizado 22/08/2007 13:38:42 CET

NUEVA YORK, (EP/AP)

Kanye West considera al intérprete de 'SexyBack' su mayor rival. "Mi principal inspiración y mi principal competencia es Justin Timberlake", dijo el rapero de 29 años a la revista XXL en su edición de octubre, a la venta el 11 de septiembre. "Es la única persona que obtiene una respuesta a todos los niveles y un respeto general, tanto de blancos como de negros".

"Si Justin no hubiese llegado a arruinarnos el pastel, no sé si mi álbum, mis sencillos y videos estarían en el nivel en que están", reconoce. "Nos presionamos mutuamente. Me veo a mí y a Justin como a Prince y Michael Jackson en su época".

A principios de mes, 50 Cent, cuyo verdadero nombre es Curtis James Jackson, prometió renunciar a su carrera de solista si el nuevo disco de West, 'Graduation', supera en ventas el suyo, 'Curtis'. Ambas producciones salen al mercado el 11 de septiembre.

West, ganador de seis premios Grammy, dijo a XXL que nunca le ha interesado ser el No. 1. Las ventas de discos, opina, no son tan importantes como el modo en que la música te conecta con la gente.

"Siento que mis letras son, si no las letras, entonces equivalentes a las más realistas que están sonando", indicó. "Me conecté con tantas personas sin hablar de armas y drogas".

West reconoce que su estilo extravagante y su comportamiento poco humilde (como cuando se enoja en público si no gana un premio), podría entorpecer sus oportunidades de éxito.

"Cuando alguien se te acerca y te dice 'eso estuvo increíble', se supone que debes hacerte el estúpido y responder '¿De verdad, eso crees?'".

"Porque la gente no puede soportar la verdad", añade. "Pero yo soy la verdad. Prefiero que me odien por lo que soy a que me adoren por lo que no soy".