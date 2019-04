Las ciudades más baratas (y caras) para vivir en España

Actualizado 22/04/2019 13:38:46 CET

No es lo mismo vivir en Barcelona que en Palencia. La primera está al lado del mar y la segunda es de interior. Cada una tiene un tamaño diferente. Mientras que La Ciudad Condal ofrece más posibilidades laborales, de ocio y formación, en la urbe castellano leonesa el ritmo de vida es más pausado.

Pero no son las únicas diferencias entre una y otra. Barcelona es la ciudad más cara para vivir en España, y Palencia la más barata. Aunque dentro de cada urbe también hay desigualdades. En Madrid, por ejemplo, están los cinco barrios más caros de España con El Viso a la cabeza, donde la renta per cápita es de más de 36.000 €, tal y como recoge la publicación Indicadores Urbanos 2018, del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero en las últimas posiciones de la lista también aparece San Cristóbal, otro barrio de la capital, que no llega a los 6.500 € per cápita.

En esta comparativa se tiene en cuenta qué cantidad de dinero deben desembolsar los consumidores para acceder a los mismos productos y servicios dependiendo del lugar en el que vivan.