La actriz Audrey Tautou, pasa de "Amelie" a seductora de millonarios en la película "Un engaño de lujo"

La actriz francesa Audrey Tautou (1978), que dio vida a la solitaria y generosa 'Amelie', vuelve a las pantallas españolas como seductora implacable de millonarios en la película 'Un engaño de lujo', que se estrenará el próximo 15 de junio. "No me gusta hacer cine elitista, ni tampoco películas que no tengan algo de inteligencia", reconoció hoy la actriz, protagonista de esta comedia 'romántica' junto al actor Gad Elmaleh y bajo la dirección de Pierre Salvadori.

Tautou, quien esta vez interpreta a Irene, una mujer bella y pragmática que busca la "protección" y el lujo que le ofrecen los hombres millonarios a cambio de su compañía y su cuerpo, aseguró hoy en rueda de prensa, que Irene es una mujer "soñadora" y "pueril" que aspira a ser "princesa" y está dispuesta a "sacrificar todo, hasta el amor, para conseguirlo".

En este sentido, Tautou, quien ha trabajado en películas como 'El código Da Vinci', 'Negocios ocultos' o 'Largo domingo de noviazgo'.

matizó que la protagonista de 'Un engaño de lujo' no es una "prostituta" sino una "enfermera" que se "hace pagar su compañía con regalos". "Al fin y al cabo, no es mala chica; no roba ni hace daño a nadie", añadió.

Respecto a posibles identificaciones entre ella y el personaje, la actriz rechazó toda similitud, y negó que durante su carrera se hubiera "vendido" ante un mal guión, sólo por dinero y sobrevivir como hace la protagonista de la película.

NO A LA PELÍCULAS PORNO

En este sentido, confesó que la única cosa que no haría nunca por dinero sería una "película porno" y destacó la calidad del cine francés en el que todavía queda hueco para el "cine de autor".

En cuanto al peso de su papel en 'Amelie' que la convirtió en una estrella internacional, aseguró que si su carrera como actriz ha continuado ha sido gracias a 'Amelie', un film que fue para ella un "regalo" y "que volvería a repetir, sin dudarlo".

Respecto a sus posibilidades de futuro en la meca del cine, Tautou indicó que es difícil tener un papel "interesante" o "divertido" en el marco de la industria norteamericana, y reconoció que su acento francés, también la limita mucho.

RENUNCIAR AL ANONIMATO

En esta misma línea, criticó la "escasa intimidad" que tienen las estrellas de Hollywood, un aspecto de su vida y su "libertad" al que todavía no quiere renunciar. "El anonimato es una parte de mi libertad a la que no puedo renunciar". No obstante, confesó que en el marco del cine español, le gustaría trabajar con Julio Médem o con Pedro Almódar y "cambiar de registros".

Preguntada por los próximos proyectos, señaló, que la película sobre la biografía de Coco Chanel que piensa rodar, es sólo un "proyecto del que no puedo hablar porque todavía se está escribiendo el guión" pero explicó acaba de rodar una adaptación de una novela de Ana Gavaldon, que se centra en tres personajes solitarios que comparten un mismo apartamento y sufren encuentros y desencuentros. "Pero ahora me voy a tomar unas ligeras vacaciones. Necesito descansar un poco", reconoció.