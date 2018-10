Belén Esteban a Jesulín de Ubrique: "No tienes vergüenza, no vienes porque no te da la gana"

Actualizado 06/12/2011 14:45:15 CET

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hace menos de 24 horas, el matador de toros rompía su silencio ante los medios de comunicación asegurando que para él, sus tres hijos "son iguales" y que acudiría a ver a Andrea "cuando lo crea conveniente". Como era de esperar, la respuesta de la rubia más televisiva no se ha hecho esperar...

Primero era Jesulín de Ubrique quien en la prueba Motorland que se corre en el circuito de Alcañiz, Teruel, declaraba a Europa Press que sus "tres hijos son iguales" y "ha sido así siempre". También dejaba claro que a su hija Andrea iría a visitarla "cuando lo crea conveniente, es algo que guardo para mí".

La tercera en discordia también ha querido subirse al carro en esta ocasión. María José Campanario ha sentenciado que a ella "como madre" no le gustaría que sus hijos "no vieran a su padre". Dice que quiere "mucho a su marido", pero "otra cosa es que comparta todas las decisiones" con él.

Estaba claro, ante tanta lluvia de declaraciones, Belén Esteban no podía ser menos. "Creo que es la primera vez que María José y yo estamos de acuerdo", decía en primer lugar desde su programa diario 'Sálvame'.

Pocos segundos faltaron para que estallara la bomba: "No tienes vergüenza, no vienes porque no te da la gana" y añadía que el torero no se preocupa "por el colegio" ni por "a qué curso va" Andreíta.

"Un año y medio... Si vivieras en Australia lo entendería, pero vives en Ubrique", continuaba Belén exaltándose.

LA VERDAD DE POR QUÉ JESULÍN NO QUIERE VER A ANDREA

Por las palabras del diestro parecía existir un motivo por el que Jesús habría decidido no acudir a Madrid y la Esteban quería saberlo. A esto mismo, Kiko Matamoros intentaba esclarecer el tema: "Dice que es Andrea la que no quiere verle a él".

"¿Y por qué no quiere ver Andrea a su padre? Porque no viene a verla", decía Belén dando la razón al colaborador. Y, acto seguido, la co-presentadora contaba que el pasado viernes 2 de diciembre habló con Jesulín y le dijo "que a ver si entre los dos" podían "convencer a Andrea para ver si va a ver a sus hermanos".

Además, aprovechó para recordar que "nunca" le había cerrado la puerta al de Ubrique y "en la vida" había puesto un impedimento para que el torero viera a su hija.

Son muchas las voces que dicen que cuando Andrea cumpla la mayoría de edad, entonces su padre le explicará la verdad de su ausencia, a lo que Belén Esteban advierte: "A lo mejor cuando tú quieras hablar con tu hija, a ver si te escucha".