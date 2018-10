Brad Pitt, defensor de Angelina

Actualizado 10/12/2008 21:30:30 CET

Desde que Brad Pitt se divorciara de Jennifer Aniston para comenzar una relación con Angelina Jolie, ésta ha sufrido numerosas críticas y se la ha tachado de dominante y que ejerce un gran control sobre la prensa para mejorar su imagen. Tras años soportando este tipo de comentarios la actriz ha encontrado en su pareja su mejor defensor, ya que Pitt mostró su enfado por este tema en una entrevista en la que señaló que Jolie es una "bendita" y además una persona "inteligente" y "honorable".

El protagonista de 'Troya' ha salido en defensa de su pareja a quien últimamente no acompañan las críticas. En un reportaje realizado por la revista 'Rolling Stone' recogido por otr/press, Pitt se refiere a una acusaciones del 'New York Times' que señalaban que Jolie manipulaba la información para que su imagen saliera bien parada. "Esas palabras me sonaron como una historia sin fondo con el único fin de acusar a Angie de manipuladora" explicó, tras lo cual señaló que ella "es inteligente".

Esta actitud, la estrella la justifica señalando que es que de la que se habla mal es "no sólo la mujer a quien quiero, sino también una de las personas sobre este planeta por la que tengo un mayor respeto". "Pienso que es de las personas más honorables que he conocido", añadió. Además, explica que Jolie es una mujer generosa que le ha ayudado "a volar" en muchos sentidos, ya que ella tiene muchas "más experiencias" en la vida.

NO DISCUTEN

Durante la entrevista no escatima en elogios para la madre de sus hijos y destaca también que le ha hecho madurar y vivir el amor de otra manera. Dice que hace tiempo que no discute con nadie. "No quiero desperdiciar mi tiempo enfadándome con la persona que amo", explica el actor de 44 años, que se encuentra en plena promoción de su último trabajo 'The Curious Case of Benjamin Button'. "Dejé de enfadarme con ella cuando terminé esta película, que me hizo pensar, además se unió la muerte de la madre de Angie y me di cuenta que no puedes estar siempre con las personas que quieres", entonces, explica, pensó que nunca volvería a pelearse ni con ella ni con sus hijos.

Pero a pesar de que esta nueva cinta le ha cambiado la vida, en su intervención destaca que su película favorita es 'Sr. y Sra Smith'. "Es que, ya sabes, seis hijos...me enamoré", concluye.