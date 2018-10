Celia Flores, hija de Pepa Flores, reapareció sobre los escenarios tras ser madre por primera vez

Actualizado 31/03/2008 16:06:31 CET

Las colas daban la vuelta al Martín Carpena. Miles de malagueños se acercaron la noche del pasado sábado al Palacio de los Deportes de Málaga para asistir a una de las citas musicales de esta primavera.

La Cadena Ser Málaga culminaba los actos de conmemoración de su vigesimoquinto aniversario con un macroconcierto en beneficio de la ONG Málaga Acoge, galardonada por los oyentes de la Ser recientemente como la asociación que ha realizado la mejor labor humanitaria para la integración de los más desfavorecidos a lo largo del último cuarto de siglo.

Alrededor de las diez de la noche y ante más de 5.000 personas, la cita musical de la cadena comenzaba con una espectacular aparición de la Orquesta Sinfónica Provincial.

La cantante malagueña, Nuria Fergó, fue una de las grandes actuaciones de la noche. Y no estaba sola ya que cada uno de los grupos y artistas interpretaron sus temas junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga. La ex concursante de 'OT' lució un bonito vestido blanco y negro. Nuria hizo gala de su simpatía y su gracia andaluza una vez más y nos atendió amablemente.

 Nuria, vamos creciendo 25 años de música

 Si.

 ¿Dónde estabas tú hace 25 años?

 Bueno, pues en casita supongo porque tenía 3 añitos.

 ¿Cómo va ese disco, Añoranzas ?

 Muy bien, preparando gira, que voy a hacer otra vez este veranito y hasta que acabe preparando el siguiente.

 Acostumbrándote a la Señora

 Grabé unas cuantas secuencias, creo que se emiten el 25, fue estupendo, una experiencia maravillosa.

 Una experiencia también actuar aquí en el palacio de los deportes con la orquesta sinfónica

 He estado ensayando y he flipado vamos, el escenario se ve precioso con todos los músicos, voy a disfrutar

 Vas a volver a los primeros sonidos en tu nuevo trabajo

 Si, es que la gente quieres flamenquito.

 El cine

 Si tiene que llegar llegará.

 Actriz, cantante, modelo en tus comienzos de todo

 Artista.

 ¿Qué tal el cambio de Málaga a Mallorca?

 En Málaga está la familia y el pescaito frito pero allí bien también.

 Has podido hablar con Rosa tras lo de su padre

 Estos son momentos muy difíciles y creo que necesita estar con la familia y desconectar un poco. Yo la he llamado y le he dejado mensajes, y nada, ya se lo he dicho lo que tenía que decirle.

 Tu corazón sigue ocupado

 Si, si, feliz siempre.

 Planes de boda

 Ahora mismo no, pero estoy como si estuviera casada, es lo mismo, pero llegará, porque me apetece.

Otra de las grandes protagonistas de la noche fue Celia Flores, que reapareció sobre los escenarios tras su reciente maternidad con una magnífica actuación en directo. La hija de Pepa Flores, que lució una figura muy recuperada tras el parto, eligió para la ocasión tan especial un vestido largo estampado. La joven, que bailó sobre el escenario para deleite de todos sus fans, contó a demás con el cariño de alguien muy especial entre el público. Y es que su hermana, María Estévez, quiso arropar a su hermana pequeña durante la actuación. Tuvimos ocasión de hablar con Celia.

 Buenas noches Celia, felicidades por tu primera actuación

 Muchas gracias.

 Tu primera actuación después de ser mamá

 La primera si, aquí en Málaga y en el Martín Carpena

 Tienes muchos proyectos

 Proyectos de grabar el segundo disco, empezaremos para mayo o así, y nada continuar con los bolos del primer disco.

 Se mantendrá el mismo estilo

 Supongo que sí, más o menos igual.

 Cómo piensas compaginar tu faceta de artista con el niño

 Pues cuando pueda llevármelo al crío y ya está, intentando compaginarlo como se pueda.

 Te echará una mano la familia

 Hombre claro, me llevaré a mi marido con el niño también cuando no trabaje llevándolo todo para delante.

 Recientemente dijo tu madre que se le caía la baba con el nieto ¿qué tal se porta?

 Como abuela primeriza loca de contenta.

 ¿Le cambia los pañales?

 Hombre claro, yo se los dejo allí para que se los cambie, ahora mismo está allí con los abuelos, ahora iré para allá.

A pesar de que en algún momento el sonido no resultó del todo bueno, los asistentes pudieron disfrutar de una buena porción de los últimos 25 años de la música popular hecha en Málaga por unos intérpretes que han marcado la biografía sentimental de muchos.