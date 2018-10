Fiona Ferrer y Jaime Polanco se separan

Actualizado 22/09/2012 17:14:58 CET

Se habían convertido en una de las parejas más asentadas de la alta sociedad nacional y juntos habían dado forma a un gran imperio de poder que ahora se diluye dejando entre ambos una bonita amistad.

Según apunta 'La Otra crónica', el motivo que habría llevado a este fatal desenlace sería la distancia. Y es que con sus múltiples obligaciones empresariales en Latinoamérica, Jaime pasaba mucho tiempo lejos de casa y lejos de su amada, algo que ha terminado por desgastar la relación.

"Aún no hay papeles firmados. Es posible que al final no rompan, porque son súper amigos y hablan todos los días. Lo que ocurre es que Jaime pasa muchísimo tiempo fuera de España por negocios y Fiona no puede irse con él", confesaba una fuente a 'La Otra Crónica' anunciando así que podemos estar ante una de las separaciones más amistosas de la historia.

Jaime Polanco ya atravesó por el duro trance de la separación al divorciarse de su primera esposa, Sofía Rodríguez Sahagún pero para Fiona este ha sido su primer y único matrimonio hasta la fecha.

Tras abandonar la presidencia de Prisa Internacional hace cuatro años, Jaime Polanco pasó a dirigir, entre otros proyectos, una consultoría para empresas que quieren montar negocios en Sudamérica, obteniendo con esta empresa un gran éxito.

Por su parte, Fiona Ferrer también se ha convertido en una mujer de éxito con su empresa de Relaciones Públicas Concepct2all y con su libro 'Waku Girls', del que muy pronto publicará una segunda parte.