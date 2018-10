Juan Sebastián Aragón desmiente que Mario Cimarro sea agresivo con su esposa: "Como persona es un caballero"

Actualizado 27/01/2006 19:32:01 CET

MADRID (EUROPA PRESS)

Juan Sebastián Aragón, conocido por su papel de Armando Navarro en 'Pasión de Gavilanes', acudió ayer en Madrid al estreno de la película 'El Rey', de la que es protagonista.

El actor comentó que el filme trata la historia de uno los primeros grandes capos del narcotráfico que tuvo Colombia y señaló que ha funcionado muy bien en su país. Además, Juan manifestó que admira mucho a los directores españoles, en especial a Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar, y a actores como Javier Bardem: "Tienen gente muy talentosa", añadió.

El joven afirmó que mantiene el contacto con Michel Brown y 'El Gato', compañeros suyos en 'Pasión de Gavilanes', y dijo que esperaba que acudieran al estreno de 'El Rey'. Además, Aragón reveló que 'El Gato' tiene pendientes negociaciones para trabajar en España. Por último, se refirió a los rumores que apuntan a que Mario Cimarro, otro de los actores de la novela, es agresivo con su mujer: "En los personajes que ha interpretado. Como persona es un caballero", aseveró.

En el estreno también se encontraba Malena Gracia: "vengo a ver esta producción, que me han dicho que está muy bien. Aparte, yo apoyo mucho al pueblo colombiano. Hay gente de la producción que conozco. Si vienen "los gavilanes" mucho mejor. Conozco a 'El Gato' de Miami de hace tiempo y me caen muy bien". En este sentido, Malena comentó que conoce al actor porque viaja de vez en cuando a Estados Unidos para visitar a amigos suyos y que se fueron un día de juerga: "Lo pasamos bomba". La artista no dudó en confirmar que tuvo con 'El Gato' una relación cuando éste no tenía pareja.

Por otro lado, Malena anunció que está grabando un nuevo disco y reveló que tiene proyectos para trabajar en televisión y en cine. Finalmente, apuntó que "tengo por ahí mis ligues" cuando se le preguntó por su vida amorosa.