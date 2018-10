Julián Contreras Jr. reconoce que Francisco Rivera y él siguen sin tener contacto

Actualizado 27/01/2006 18:02:11 CET

MADRID (EUROPA PRESS)

Tras estar retirado de la vida pública durante unos meses, Julián Contreras Junior asistió ayer a la presentación del nuevo calendario de la firma de vaqueros 'Bandoli'.

Durante una entrevista, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez deseó a su hermano Francisco que le vaya bien en su relación con Blanca Martínez de Irujo. Julián comentó que no ha mantenido contacto telefónico con el diestro en los últimos tiempos, para confirmar a continuación que su relación es totalmente nula. No obstante, dijo que esta situación es "un distanciamiento normal que con el tiempo se cerrará" y señaló, volviendo a la nueva relación de Fran, que "todo lo que sea beneficioso para la vida y el amor de mi hermano me alegra enormemente".

Por otro lado, Julián dio a entender que no tiene novia: "El día que me enamore lo diré. Soy muy joven y tengo otras prioridades antes que enamorarme y comprometerme", sentenció el joven, quien aseguró que su padre se encuentra "muy bien" y "está hecho un rompecorazones". "No tiene pareja pero está muy feliz", aclaró.

Además, Julián Contreras Jr. aseguró desconocer si su tía Belén está pasando por una depresión: "No lo sé, digo yo que estará bien. Estoy totalmente apartado del mundo mediático y no me entero de nada. No veo la tele porque no me gusta de lo que me llego a enterar". En este sentido, el hijo de Carmina, quien hace un tiempo expresó su deseo de dedicarse a la interpretación, insistió en su rechazo a algunos programas de televisión: "Hay mucha tele que ver y otra que puedes evitar ver, porque sabes que hay cosas que no te van a gustar. Lo siento, pero a la prensa de este tipo la tengo un poco apartada porque me sofoca un poco", concluyó.