La madre de Whitney Houston rompe su silencio

Cuando están a punto de cumplirse dos meses del fallecimiento de la cantante, su madre, Cissy Houston, ha decidido hablar por primera vez sobre su hija y de como está intentando superar la pérdida.

La entrevista tuvo lugar en una cadena local de Nueva Yersey, la 'My9', en horario de máxima audiencia. La madre de Whitney respondió a la presentadora del programa, Brenda Blackmon, una serie de preguntas muy personales, a las que respondió con total sinceridad y sin poder evitar emocionarse.

"Tengo mis momentos", dijo Cissy. "Yo no estoy bien todavía. No creo ser más valiente que nadie. Soy una verdadera creyente de Dios, si yo pudiera traerla de vuelta lo haría pero eso no es posible (...)Sé que hice lo mejor que pude -y continúa- Yo no me culpo. Sé que hice lo mejor que pude en todo".

La cantante de 'I will Always Love You' fue encontrada muerta, a los 48 años, en la bañera de un su suite en el Beverlly Hills Hotel, en Los Ángeles. Desde entonces la polémica se ha cernido sobre la familia Houston.

Recientemente, Cissy Houston se pronunció cuando los medios se hicieron eco de la relación que su nieta Bobbi mantenía con su hermanastro Nick Gordon, al que Whitney había adoptado hacia unos años. La abuela Houston no dudó en criticar la relación, diciendo que era "incestuoso", y que estaba dispuesta a hacer todo lo posible por separarles.

A pesar del escándalo, parece que Bobbi Kristina ha aclarado que no hay nada entre ella y su hermano, así que puede que su abuela haya podido respirar tranquila, al menos por ahora. Sea cierto o no, Cissy Houston adora a todos sus nietos, y son el único apoyo con el que cuentan desde que la cantante murió.

Cuando le preguntan por sus hijos, ella contesta: "Mis hijos son mi vida entera", y luego añade refiriéndose a su hija,"Ella era muy especial para mí. Ella era mi única hija, y era buena. Estaba al tanto de su familia. (...) Estoy muy orgullosa de mi hija (...) Ella logró mucho en el poco tiempo que estuvo aquí. Ella era una persona maravillosa".