María Jesús Ruiz: "Tengo muchos buenos recuerdos de Dani"

Actualizado 27/01/2006 16:31:52 CET

MADRID (EUROPA PRESS)

María Jesús Ruiz y José Gómez han sido los encargados de presentar la fiesta que Cruceros Pullmantur organizó ayer en la sala Aqualung, enmarcada en la Feria Internacional del Turismo (FITUR).

María Jesús comentó que, de momento, no se plantea volver con Dani DJ, si bien señaló que tiene muchos buenos recuerdos del joven y que han pasado muchas cosas juntos. "Deseo que sea muy feliz y que todo le vaya muy bien", aseguró. Por otro lado, la ex Miss España comentó que no es necesario ir a los cruceros con pareja: "También se puede ir con familiares y amigos. Yo sin pareja estoy bien".

Por su parte, José anunció que está enamorado: "Llevo con una chica nueve meses, aunque os hayáis enterado hace una semana". El ex guapo oficial añadió que se llama Marta y que actualmente viven juntos.