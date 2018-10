El marido de Cindy Crawford, demandado por acoso sexual

Actualizado 02/05/2009 17:03:05 CET

LOS ÁNGELES, 2 May. (OTR/PRESS) -

Uno de los matrimonios más sólidos del panorama mediático internacional, el formado por la popular modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, podría tambalearse: según 'TMZ.com', dos mujeres han demandado a Gerber por supuesto acoso sexual.

Las demandantes, que habían trabajado para el empresario, interpusieron la denuncia el pasado marzo, en el tribunal superior de San Diego, después de que fueran despedidas. Según la información de 'Usmagazine', recogida por otr/press, las mujeres aseguraron que trabajaban como camareras en uno de los restaurantes propiedad de Rande Gerber, y que al no ceder ante las insinuaciones del magnate y de otros directivos de la empresa, fueron despedidas.

Una de las demandantes, incluso, llegó a detallar el supuesto acoso sexual al que fue sometida por parte del marido de la popular modelo. Según su declaración, en una ocasión, en 2008, Gerber trató de besarla tres veces en una noche, y llegó a "poner su mano sobre su vestido, entre las piernas".

Ante las graves acusaciones, el entorno empresarial de Gerber no ha tardado en pronunciarse al respecto, y lo ha hecho desmintiendo las versiones de las demandantes, alegando que las denuncias han sido investigadas y que no hay nada que demuestre la veracidad de la versión de las camareras, por lo que se trata de un hecho "totalmente infundado".

En este sentido, el portavoz del Grupo Gerber aseguró que "la demanda no tiene ningún mérito". No obstante, de probarse el delito que, presuntamente, ha cometido el empresario, podrían tambalearse los cimientos de un matrimonio sólido y consolidado. La popular y carismática pareja lleva casada más de 11 años y tienen dos hijos, Pesley de 9 años, y Kaia de 7, fruto de su larga relación. De momento, Cindy Crawford no se ha pronunciado ante la polémica suscitada en torno a su matrimonio.