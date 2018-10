Marilyn Manson, coleccionista de artículos hechos de restos humanos

Actualizado 25/11/2007 22:32:11 CET

LOS ANGELES (OTR/PRESS)

Un esqueleto de una niña china o una máscara africana hecha con piel humana. Si Marilyn Manson abriese su baúl de los recuerdos objetos tan turbadores como estos saldrían a la luz y le buscarían más de un problema legal al cantante de la banda estadounidense de 'metal'. Litigios que hoy por hoy el artista más polémico de los últimos tiempos ya tiene, pues el antiguo teclista de la banda Madonna Wayne Gacy le ha denunciado formalmente ante los tribunales por dilapidar la fortuna amasada por el grupo en objetos escabrosos "malsanos e inquietantes".

Madonna Wayne Gacy, que dejó de colaborar con el cantante en su último disco 'Eat me, drink me' y a quien se atribuyen muchos de los signíficados cabalísticos que contienen los discos de la banda, ya denunció anteriormente al líder del grupo, Marilyn Manson, ante los tribunales norteamericanos acusándole de no haberle pagado todos los años en los que había tocado para él.

En aquella demanda, que interpuso ante la Corte Superior de Los Angeles el pasado mes de agosto, según informaciones de 'Music News' recogidas por Otr/press, acusaba a Marilyn Manson de haberse gastado el dinero que había amasado el grupo en "malsanos e inquietantes" objetos, como un informe del Ejército Nazi o un esqueleto de una niña china, además de otros artículos morbosos y de extraña índole.

El antiguo teclista de la banda, que lleva el mismo nombre que el de su cantante y líder, acusa a Manson, al responsable de su contabilidad y al manager del grupo de haber "birlado millones de dólares" del dinero recaudado con sus lucrativas giras y sus millonarias ventas de discos, después de haberle prometido compartir al 50% con él las ganancias de la banda cuando pasó a formar parte de ella, en 1993.

En la nueva demanda presentada ante la Corte Suprema de Los Angeles por su abogado Keith Fink, Madonna Wayne Gacy no hace más que ahondar en su denuncia anterior, asegurando que Marilyn Manson gastó más dinero del tétrico grupo en la compra de un esqueleto humano en una silla de ruedas y en una máscara africana hecha de piel humana, dos artículos ilegales en Estados Unidos.

Además, en esta nueva reclamación judicial, el antiguo teclista de Marilyn Manson denuncia que la actual novia del cantante, Evan Rachel Wood, recibió "el salario más alto de la historia que se haya pagado alguna vez a una actriz por rodar un videoclip" por su aparición en el primer single de 'Eat me, drink me', la canción 'Heart Shaped Glasses', un videoclip que ya causó polémica por las escenas explícitas de sexo entre Manson y su pareja que se mostraban en el mismo.

El nombre real de Madonna Wayne Gacy es Stephen Gregory Bier Jr., pero, como es tradición en todo músico que entra a formar parte del 'clan' de Marilyn Manson adoptó un nombre artístico en consonancia con sus oscuros principios. Así, por un lado, tomó el nombre de la Reina del Pop, Madonna, y lo completó con el de un asesino en serie de Estados Unidos, John Wayne Gacy, conocido como 'El Payaso Asesino' y que fue ejecutado por el método de la inyección letal en 1994. Con esta conjunción de nombres los miembros del grupo pretenden poner en contradicción el bien y el mal o el glamour y la oscuridad.