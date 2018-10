Megan Fox: "No me cambiaría por una chica fea"

Actualizado 31/03/2012 19:53:47 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nadie duda de que es una de las mujeres más bellas del planeta, ni una de las más deseadas. Pero en cuanto a su intelecto puede que sí se ponga en duda cuando abre la boca. Si no es por una cosa, es por otra, pero todo lo que dice trae consigo polémica.

Todo el mundo se ha revolucionado cuando leyó lo que la entrevista que la Megan concedía a la revista francesa 'Jalouse' decía: "Vivo muy bien con mi imagen. No tengo complejos. No me cambiaría por una chica fea".

Para Megan ese comentario no tiene nada que ver con ella, no corresponde a su personalidad hacer valoraciones de ese tipo. Dice que simplemente no está a favor de la devaloración de uno mismo. De hecho, como contó a principios de mes en 'Miami Magazine', nunca fue una niña bonita, todo lo contrario, reconoce que era "desagradable" y "mordaz".

Megan, que está embarazada de su primer hijo, ha querido aclarar el comentario en su página de Facebook, que tanta indignación ha causado: "El comentario ha sido groseramente distorsionado y tragiversado", y añade, "Obviamente ofrecí la entrevista en inglés, luego traducido al francés, y de nuevo al inglés".

Afortunadamente para Megan, las noticias sobre su embarazo han tapado un poco el comentario en la revista (haya sido tragiversado o no). Actualmente está casada con Brian Austin Green, tambien actor. Ambos están deseando ser padres.