Natalie Portman tiene nuevo novio

Actualizado 27/01/2010 14:36:42 CET

NUEVA YORK, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La protagonista de 'V de Vendetta' ha encontrado de nuevo el amor junto a un bailarín de ballet, Benjamin Millepied, al que conoció por ser su coreógrafo durante el rodaje de 'Black Swan'. Al parecer, la pareja comenzó su romance el pasado otoño, pero Natalie Portman no había querido hacerlo público hasta ver que la relación iba en serio.

Un año ha tardado Natalie Portman en encontrar de nuevo el amor: tras romper su noviazgo con el músico Devendra Banhart en septiembre de 2008, no fue hasta este otoño cuando comenzó su relación con el bailarín de balle francés Benjamin Millepied.

La pareja se conoció durante el rodaje de 'Black Swan', donde Natalie interpreta a una bailarina de ballet que mantiene una tensa rivalidad con otra compañera. Para poder meterse en el papel, la actriz recibió lecciones de su actual novio, contratado como coreógrafo para el filme.

Según informan fuentes del diario 'New York Post', ambos "han estado saliendo juntos desde otoño, aunque Natalie les dijo a sus amigos que no quería que se hiciera público mientras esperaba a saber si la cosa iba en serio".

No se sabe si finalmente les está yendo bien o no con su relación, pero sí lo duras que fueron para Natalie esas lecciones de baile; y es que según afirmó la propia actriz en su momento: "Yo creía que de pequeña era bastante buena bailando, pero fue entrar en la clase de ballet y pensar 'no soy tan buena, realmente se me da fatal'. Fue un reto".