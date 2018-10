Paulina Rubio hace balance de su primer mes de matrimonio: "He aprendido a quedarme calladita"

Actualizado 04/06/2007 11:58:21 CET

NUEVA YORK, (OTR/PRES)

La cantante mexicana Paulina Rubio aprovechó su nombramiento como madrina de la 'Comisión Latina sobre el Sida' de Nueva York, para hacer un balance de su primer mes de casada: "He aprendido a estarme calladita", aseguró la cantante según una información de 'People', recogida por OTR/Press. La artista, que nunca pasa desapercibida por su vestuario, su comportamiento y sus canciones, también es excéntrica a la hora de hacer declaraciones.

La mexicana no pudo evitar que muchas preguntas se basaran en su vida privada, aunque parece que su nuevo matrimonio le ha cambiado el carácter, ya que bromeó durante toda la rueda de prensa y no dudó en contestar sobre cómo habían cambiado algunos aspectos de su vida. "Mi vida no ha cambiado con el matrimonio, sólo mis prioridades. Mis amigos y mi familia, eso no va a cambiar nunca", explicó la mexicana, que valoró como "muy positivo" su primer de casada. Eso sí, Paulina ha confesado que aún no sabe cocinar, pero tampoco mostró muchas ganas de aprender.

Por el momento parece que no se separa de su nuevo marido, Nicolás Vallejo-Nájera, que acudió con ella a todos los actos y presenció el concierto que la 'chica dorada' ofrecía en Nueva York.

CHICA COMPROMETIDA

La cantante, de 35 años, fue nombrada primera madrina mexicana de una organización sin fines de lucro que lucha contra el Sida. "Estoy súper contenta de estar aquí. Quiero darles mi apoyo y educar sobre esta enfermedad que no discrimina", señaló.

Además, Paulina hizo un llamamiento, sobretodo a los jóvenes, para se hagan el test del Sida cada tres meses, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias. "Llevo un mes de casada y antes de casarse uno tiene que hacerse el examen", respondió para demostrar que desea enseñar dando el ejemplo.