Raúl Peña se deja bigote para convertirse en un señorito de los años veinte

Actualizado 31/03/2008 14:41:15 CET

HA CAMBIADO SU "LOOK" DE ETERNO ADOLESCENTE PARA SER EL RIVAL DE RODOLFO SANCHO EN "LA SEÑORA"

Es una de las caras imprescindibles en cualquier serie juvenil de nuestra pequeña pantalla. La popularidad le llegó gracias a Un paso adelante o SMS , y desde entonces Raúl Peña ha conseguido, poco a poco, dar un salto cualitativo en su carrera, como el bien afirma, hasta conseguir el buen momento del que hoy disfruta.

Lleva meses con un éxito rotundo en cartel con el musical de La bella y la bestia , y desde hace unos meses se ha convertido en un intrépido reportero, que junto a Pepón Nieto o Blanca Romero, buscan las historias más reales y humanas en Puntodoc . Ahora Raúl se deja bigote y cambia su imagen habitual de eterno adolescente para ponerse en la piel de Hugo, un señorito muy tradicional de la década de los años veinte, que luchará contra Rodolfo Sancho por el amor de La señora , la nueva serie de TVE.

- Cambio total de imagen para La señora . ¿Cómo te sientes en la piel de un señorito de los años veinte?

- Sí, es un cambio total. Me siento bien, aunque un poco apretado en estos trajes (ríe). Pero muy bien porque es un salto cualitativo en los personajes que había interpretado hasta ahora. Me apetecía muchísimo hacer un cambio así.

- ¿Qué tal con el bigote?

- (Ríe) La gente se piensa que es de mentira pero no, es mío. Al final me he acostumbrado.

- ¿Qué tal la experiencia de participar en una serie con tanto peso y con tanta seriedad como esta?

- Muy cómodo. Alucinando porque es la primera vez que trabajo en una serie así. Hay un nivel de responsabilidad increíble. El reparto es extraordinario, hay veces que me siento a ver las pantallas y alucino de la gente que hay aquí. Realmente me siento muy emocionado de formar parte de un trabajo como este.

- Cuéntanos cómo es tu personaje, Hugo.

- Es un personaje con muchas peculiaridades, con el que puedo jugar de mil maneras. Hugo vive en los años veinte pero realmente su personalidad es de finales del siglo anterior. Es muy conservador. Tiene unas ideas muy particulares sobre el amor, el matrimonio, ... Le he intentado dar un punto de vista un poco divertido porque es tan antiguo en su propia época que da hasta risa.

- Estando tan anclado en siglos pasados, y con unas ideas tan anticuadas... ¿Te sientes identificado con él?

- Siempre intento acercar los personajes a mi pero ideológicamente no comparto nada con él. Pero es un personaje que ama de verdad, tierno, un poco inseguro,... Es el personaje que me ha tocado defender y, aunque tiene muchos puntos negativos, podría sacar muchas cosas buenas de él. Estoy encantado.

- ¿Qué tal con Adriana Ugarte?

- Es una pasada. Es una chica tan generosa... Llega al set de rodaje y en ese momento ya está trabajando, te mira de la misma manera que tiene que mirarte en la escena. Es una energia desbordante. Es un derroche de buen rollo.

- Ella lleva poco tiempo en el mundo de la interpretación. ¿Le has dado algún consejo?

- No, yo no me atrevo a dar consejos (ríe).

- Vas a tener un triángulo amoroso con ella y con Rodolfo Sancho...

- Sí. Él está muy enamorado de ella, aunque no lo parezca...

- ¿Has estado involucrado en algún triángulo amoroso en tu vida?

- (Sonríe) No me atrevería a decir que sí... Los triángulos amorosos son muy cotidianos en la vida real. Siempre ha habido algún momento en el que te has sentido atraído o enamorado de la chica que está loca por tu amigo. En esas ocasiones o lo dejas pasar o, si te sientes con las fuerzas, luchas máximo para conseguirlo.

- ¿Y has vivido algún amor prohibido como el que vive Victoria y Ángel en la serie?

- Sí (sonríe), alguna ha habido. ¡No con una monja! (risas) Pero sí ha habido algún amor prohibido, y creo que en la vida de toda persona debe haber algún amor de este tipo para dar emoción.

- ¿Vas a compaginar esta serie con otros proyectos?

- Sí. Seguiré en el teatro con La bella y la bestia , que se prorroga indefinidamente. Y tengo pendientes algunos programas de Puntodoc , en Antena 3.

- ¿Qué tal esa experiencia como reportero en Puntodoc ?

- Fantástica. Es la primera vez que soy yo, con mis inquietudes y mis preguntas. Lo único que hago es ser interlocutor de mis curiosidades y de las del espectador. Estoy encantado de ser yo por primera vez ante las cámaras.

- ¿Te sientes bien en la piel de un reportero?

- Sí. Una compañera, que es reportera, me decía que lo mejor para ser un buen reportero es ser lo más yo posible, y es muy difícil el no tener un guión. Pero estoy encantado.

- ¿Ha habido alguna situación que te haya impactado?

- Me impactó mucho el tener un concepto equivocado del inmigrante que viene aquí a trabajar. La gente que viene a recoger aceitunas en el sur son gente que viene porque no hay españoles que quieran hacer ése trabajo. Ese tipo de cosas me sorprende porque desde fuera estamos muy equivocados.

- Estas de reportero, en el teatro, ahora con La señora ... ¿Algún proyecto más?

- (Ríe) No. Hay cosas a las que tengo que decir que no. Ahora no puedo abarcar más trabajo pero es que soy una persona muy hiperactiva.