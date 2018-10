Ricky Martin presenta por primera vez a sus hijos Valentino y Matteo

Actualizado 10/12/2008 19:08:38 CET

MADRID, (OTR/PRESS)

La noticia saltó a la prensa y cogió a todo el mundo por sorpresa. Ricky Martin decidió el pasado año utilizar a una madre de alquiler para cumplir su deseo de ser padre y ahora presume de sus dos hijos gemelos, Valentino y Matteo, que presenta en exclusiva a través de la revista '¡Hola!'. Los pequeños tienen cuatro meses y el cantante los considera un "regalo" que le ha llenado la vida. Por ello ha escogido dos nombres para ellos "fuertes y con significados valiosos", puesto que Valentino significa "el valiente" y Matteo "regalo de Dios", comenta el artista.

Según explicó durante la entrevista, la decisión de ser padre la tomó tras investigar sobre las técnicas de reproducción asistida y descubrir que la subrogación gestacional era la opción perfecta para él. "Hay gente que piensa que la ciencia y la medicina no van con Dios y yo digo que veo el arte y el trabajo de Dios en cada uno de los movimientos de mis hijos, en cada sonrisa y en cada llanto", se defiende Martin de aquellos que criticaron su decisión. Así, él confiesa que está encantado y que cuando supo que esperaba gemelos fue todo "muy emocionante y más precioso".

Desde el pasado mes de agosto, cuando nacieron los pequeños --el artista estuvo presente en el parto--, se ha dedicado en cuerpo y alma a ellos, dejando a un lado su carrera. "Es el trabajo más intenso que he hecho y cada momento es una nueva aventura", comenta, aunque reconoce que "está exhausto" porque ser padre soltero y de dos niños no es fácil, "pero nunca he sido tan feliz", puntualiza. Además, se siente afortunado por poder compartir con sus hijos cada momento de su vida, cosa que muchos padres no pueden hacer. Cada minuto junto a los bebés le permite conocerlos mejor. "A Valentino le encanta dormir y a Matteo le fascina estar despierto. Creo que tendré problemas levantando a Valentino para ir al colegio y por las noches mandando a Matteo a la cama", comenta en la entrevista.

Pero no serán las únicas dificultades que se le presenten cuando los niños crezcan y comiencen a preguntar por qué falta su madre. "Sé que eso tendrá que ocurrir", señala, pero "cuando tengan alguna pregunta, la respuesta estará ahí, con honestidad y sinceridad. No van a sentirse diferentes, porque millones de niños son educados sólo por su padre o sólo por su madre". De este modo afronta el intérprete de 'María' su nueva etapa que, además, no piensa terminar aquí. "Acabo de comenzar a formar mi familia y siempre me he imaginado como padre de familia numerosa. No veo por qué no considerar la adopción en algún momento. Veremos que es lo que pasa", dice.

Por el momento explica que se las apaña bien con ellos gracias a la ayuda de su familia, sobre todo de sus hermanas y su madre que, señala, le ayudan y comparten con él sus primeras experiencias. "Recuerdo la primera vez que llené el baño y los sumergí. ¡Fue increíble! Yo les tomé por las cabecitas y sus pequeños cuerpos flotaron, ¡y sus caras! Patalearon, sonrieron, se estiraron... estaban tan felices que no pude decirle nada más a mi madre: ¡Hazles fotos mamá!". En este sentido dice que no piensa perderse ni un sólo de estos momentos y por eso cuando en febrero grabe su disco e inicie su gira se los llevará con él.