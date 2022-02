Amador Mohedano: "He sido el que más ha vivido con Rocío Jurado"

MADRID, 4 Feb. (CHANCE) -

Rosa Benito ha cumplido hoy 66 años y lo ha hecho con una llamada súper especial en 'Ya son las ocho', la de Amador Mohedano, que después de años de guerras mediáticas parece que ambos han sabido dejar a un lado sus diferencias y por fin se tienen el cariño que merecen.

“Cuando sonríe llena la pantalla” decía Amador Mohedano cuando entraba por teléfono al programa y aseguraba que esta misma mañana le había llamado a las ocho para felicitarla y cantarla una canción.

Sonsoles Ónega ha aprovechado la intervención de Amador para preguntarle si el martes vio 'Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado' y ha confesado que sí, además ha reconocido que: “Me trae muchos recuerdos, yo he conocido todo esto y por supuesto Rosa igual, es emocionante ver las cosas de Rocío”.

En cuanto al tema del tambor, Amador le ha quitado hierro al asunto y no ha querido enfrentarse a su sobrina públicamente: “Eso es una anécdota, yo siempre he tenido tambor en casa, en casa de mi hermana también... yo no reclamo nada, me hace gracia verlo. Es igual, si no se lo regalé yo, iría mi hermana a comprarlo”.

Además, el que fuera representante de Rocío Jurado ha asegurado que la vio muy guapa tras el cambio de look: “Me gustó verla con el pelito así como Sonsoles, esto es un campo labrado ya... todo lo que se diga y se enseñe, gusta, porque gusta”.

Amador Mohedano sí que ha querido dejar claro que él ha sido la persona que más tiempo ha pasado con Rocío Jurado: “He sido el que más ha vivido con ella, más que todos, he vivido al lado de ella todos los días... entonces recordar todas estas cosas me emociona, como ella decía, ‘a ella le faltó parirme’” y ha añadido, respecto al programa de esta noche: “No me va a sorprender nada, todo lo que enseñe yo ya lo he visto. Lo que yo he vivido con Rocío no lo sabe nadie”.