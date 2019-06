Todos los Kaiju (Titanes) en Godzilla 2: Rey de los Monstruos

Godzilla está de vuelta, y ésta vez no ha venido sólo. La segunda entrega del reboot del titánico monstruo le enfrenta a su prueba más difícil hasta el momento. No viene sólo, porque los Kaiju se han levantado y cómo no la humanidad está en medio. Vuelve el Rey de los Monstruos, pero, ¿es amigo o enemigo?