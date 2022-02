Ana María Aldón, preocupada por el estado de salud de Ortega Cano tras las declaraciones de Rocío Carrasco

MADRID, 19 Feb. (CHANCE) -

Este viernes oímos a Rocío Carrasco asegurar que si Ortega Cano y Rocío Jurado no hubiesen tenido a Gloria Camila y José Fernando, nunca hubiese seguido teniendo trato con el torero después de fallecer su madre. Además, la protagonista de 'Montealto' le mandó varias indirectas, haciendo referencia al accidente del diestro hace años y a la supuesta situación de José Fernando, que no han sentado nada bien.

Ana María Aldón, que este viernes disfrutaba de un desfile de Alta Costura con Rosario Mohedano, ha afirmado esta tarde en 'Viva la vida' que está preocupada por el estado de salud de Ortega Cano porque no lo está pasando nada bien con todas las cosas que se están diciendo de él en los medios de comunicación.

La colaboradora ha querido lanzar una pregunta al aire: "A quién creéis que se refiere cuando dice que Ortega Cano tiene en su casa comportamientos peores que el de ella en su casa. Va dirigido a una persona, creo, pero me cuesta trabajo pensar que es así. Por el perro de la casa no es".

Además, se han barajado varias teorías en platós, como si fuese un mensaje para Gloria, pero enseguida Ana María ha defendido a la joven: "Gloria se enfrentó a una persona porque no paraba de provocarla porque llamaba asesino a su padre. Si se refiere a su hermano, José Fernando, que tiene un problema de salud... es lo que yo he entendido".

La mujer de José Ortega Cano ha dejado claro que ha hablado con su marido y éste está tranquilo por lo que se pueda decir: "he estado en valencia en un desfile, yo no he dormido en mi casa, cuando yo he llegado a las doce de la mañana él no estaba. Le he llamado cuando me he venido para acá, me ha dicho ‘estoy muy tranquilo y tengo la conciencia muy, muy, muy tranquila’".

Eso sí, la colaboradora ha querido hacer hincapié en que Ortega Cano no está pasando por su mejor momento debido a todo lo que se está diciendo de él: "Mi marido está en el paredón. Es que así no se puede vivir, tengo miedo por su salud, a mí me preocupa".