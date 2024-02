Candela Acevedo relata el infierno que vivió cuando supo que Antonio Tejado difundía contenido íntimo suyo

MADRID, 23 Feb. (CHANCE) -

Después de la entrevista que ha concedido esta semana en la revista Lecturas, Candela Acevedo ha aparecido este viernes en el programa '¡De viernes!' y ha confesado el turbio momento en el que se entera de que Antonio Tejado fue difundiendo vídeos íntimos suyos y del infierno que vivió con él.

"Estaba anulada por completo, me tenía absorbida" desvelaba Candela en su entrevista grabada para el programa. Un relato que ha llamado especialmente la atención por la dureza a la que se ha tenido que enfrentar después de su relación con el sobrino de María del Monte.

"UNA PERSONA SE PONE EN CONTACTO CONMIGO Y ME DICE QUE ANTONIO TEJADO LE HA PASADO CONTENIDO MÍO"

En cuanto a cómo se enteró que estaba siendo víctima de la difusión de vídeos íntimos suyos, la entrevistada ha relatado que fue en la pandemia "cuando una persona se pone en contacto conmigo y me dice que Antonio Tejado le ha pasado una serie de contenidos míos que no son agradables".

Y es que ella "no soy consciente de que estos vídeos se graben" aunque sí que recuerda que "era muy insistente, quería que se grabase", pero ella siempre se negaba a hacerlo. Sin embargo, "un día me levanto y le digo 'Antonio, ¿el otro día grabamos cosas? no sabía si lo había soñado".

Cuando fue conocedora de que iba difundiendo contenido íntimo suyo, Candela toma acciones legales "y gano yo la sentencia, él asume que ha difundido ese tipo de intimidades" y define ese momento como "una de las peores cosas que yo pude vivir".

Y es que esto sucedió en mitad de la pandemia, cuando ella estaba trabajando de enfermera en un centro y se encerraba en el baño para llorar por el miedo de no saber si algún paciente o alguien que le conociese le había visto en esos vídeos.

"A veces me levantaba por la mañana y le decía 'Antonio, cómo llegamos aquí, que no me acuerdo'" explicaba la invitada, dejando entrever que no tenía el conocimiento suficiente como para recordar toda la noche y que le hacía sospechar que algo estaba pasando.

"ES UNA PERSONA QUE ME HA CAUSADO TERROR"

La exnovia de Tejado lo tiene claro, le considera "una persona que me ha causado terror, miedo, muchos traumas, inseguridades" y asegura que "le sigo teniendo miedo y ahora menos porque está en prisión".

Aunque su relación comienza de la manera más inocente, Candela se empieza a dar cuenta con el paso del tiempo que empieza a tener "comportamientos extraños y quería realizar cosas que yo no quería" ya que "bebía más de lo normal y hay situaciones que a mí me causan mucho miedo, pero siempre me pedía perdón, sabía qué decirme para perdonarle".

En ese momento decidió llamar a María José, su madre, pero le dice "son cosas de pareja, anda, qué tontería" y "aguanté por miedo a que me hiciera daño, hasta que se me cayó la venda y dije 'hasta aquí'".