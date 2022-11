Esther Doña desvela todos los detalles sobre su ruptura con Santiago Pedraz y le tacha de interesado

MADRID, 3 Nov. (CHANCE) -

Esther Doña se ha sentado este jueves en el plató de 'Y ahora Sonsoles' y ha hablado abiertamente sobre su ruptura sentimental con Santiago Pedraz tras el anuncio de su matrimonio en agosto de este mismo año. La viuda de Carlos Falcó no se ha cortado y ha despejado todas las incógnitas que había acerca de este misterioso suceso del que todavía, no conocíamos su versión.

"Necesitaba este tiempo para sanar todo lo que me había pasado, para encontrar una explicación" le confesaba a Sonsoles nada más sentarse con la presentadora y se metía de lleno en cómo ha sido su relación con el juez: "Él era un tema (el matrimonio) que había comentado meses atrás, nuestra relación ha sido muy pasional, muy intensa, quizás por eso se rompió. Con el paso del tiempo he visto que éramos completamente incompatibles".

"Me pidió matrimonio en Menorca, antes habló con mi madre y le pidió mi mano" aseguraba Esther. Fue un día que tuvieron una cena con amigos y después, se fueron al hotel, allí sucedió el emotivo momento: "Cuando llegamos al hotel me pidió matrimonio, me había escrito una nota muy bonita".

Días más tarde "hicimos la entrevista, las fotografías, todo muy bonito y bien. Esa revista estaba ahí para salir, hicimos el reportaje un mes antes de que saliera la revista", hasta que llega el famoso "día 20 de agosto" cuando le "manda un WhatsApp" rompiendo su relación. Desde entonces, no ha vuelto a saber nada más de él.

Esther ha asegurado que no sabe "por qué tomó esa relación, solo lo sabe él" aunque sí que confiesa tener "tantas preguntas que hacerle". En aquel momento de ruptura, la protagonista pensó "que era un arrebato y que la cosa se arreglaría, pero no ha sido así". En cuanto a cómo está en este momento, ha desvelado que "me siento muy bien, mucho mejor. Hubiese sido absurdo ese matrimonio, éramos personas distintas, no teníamos muchas cosas en común".

Lo que más ha llamado la atención de esta entrevista es que Esther siente que Pedraz se ha aprovechado de su categoría: "yo sí lo siento así, además es bastante evidente. El juez es una persona que pinta, lleva pintando toda la vida, ¿quién lo conocía? nadie. El arte de Pedraz ha sido conocido por su relación con Esther Doña". La viuda de Carlos Falcó ha terminado su charla dejando claro que "no tengo a nadie, ni ganas" y, además, asegurando que cuando inicie una nueva relación sentimental tendrá en cuenta los 'errores' que ha cometido con su ex.