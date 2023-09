Isabel Pantoja en 'El Hormiguero': homenaje a sus hermanos, dardos a la prensa y ni rastro de sus hijos en su discurso

MADRID, 4 Sep. (CHANCE) -

Isabel Pantoja ha reaparecido esta noche en 'El Hormiguero' de la mano de Pablo Motos, siendo la primera entrevistada en la nueva temporada del formato. Vestida con un conjunto en color negro, la artista se ha fundido en un emotivo abrazo con el presentador, que confesaba estar algo nervioso antes de la entrevista más esperada.

"Estoy muy feliz de estar contigo otra vez" aseguraba la cantante, que está promocionando su gira por España por sus 50 años encima de los escenarios. "Tú te lo mereces y tú publico también" le decía Isabel a Pablo cuando le agradecía su visita y añadía: "Te veo, te vemos todos los días, toda mi familia".

UNA ENTRADA TRIUNFAL CON UN DARDO ENVENENADO: "ESTAR AQUÍ SENTADA ES UNA TRANQUILIDAD"

"Han sido años duros, pero al mismo tiempo he tenido a Dios a mi lado y a mi público" confesaba la artista cuando comenzaba hablar de sus 50 años en la música y agradecía a sus seguidores el apoyo recibido en toda su carrera. Además, Pantoja aseguraba que "estar aquí sentada es una tranquilidad tan grande, un honor tan grande, me siento como en casa".

Con el sentido del humor que le caracteriza, Isabel ha desvelado que "soy de poco salir, normalmente estoy 'secuestrada'", tirando un dardo a todos aquellos que aseguran que está 'encerrada' en Cantora por obligación. La artista ha explicado que "se desdoblarme" ya que por una lado está "la persona artista" y por otro "la mujer que está en su casa y tiene cosas que hacer en su casa. Esa bata de cola siempre la he dejado fuera, aunque la amo".

"A mí salir a la calle y empezar a hacer maletas me cuesta la misma vida" explicaba y además concluía este tema asegurando que "estoy en mi propia casa porque quiero no porque nadie me prohíba salir" ya que "con la edad que yo tengo cualquier me prohíbe a mí hacer nada".

ISABEL PANTOJA REVOLUCIONA EL PLATÓ DE 'EL HORMIGUERO' CON SU NUEVO DISCO

Sin más dilaciones, Pablo ha sacado en primicia la portada y contraportada del disco que va a sacar la cantante en diciembre con motivo de sus 50 años en la música e Isabel comentaba que "va a ser un disco muy especial para mí, esto lo ha hecho Antonio de Felipe de una foto que me hizo mi madre con seis años y surgió de ahí".

En cuanto a qué va a haber en el disco, la artista ha explicado que "va a ser un libro y van a ser dos discos" porque "quería grabar mis canciones primeras para cantarlas ahora con mi edad, mi sentimiento y mi voz de ahora con unos arreglos muy actuales", mientras que el segundo será "una recopilación de canciones que a mí me han gustado muchísimo y nunca tuve la oportunidad de grabar, que no son mías".

"Estoy tan orgullosa de haber hecho este doble disco" desvelaba la reina de la copla, quien comentaba sentirse "enloquecida" con este proyecto, que "lo he hecho por mis fans, por la gente que realmente me quiere" y también "por mi madre, indiscutiblemente".

"TENGO LA CONCIENCIA MUY TRANQUILA" HA ASEGURADO CUANDO HA HABLADO DE SU MADRE

Muy emocionada, Isabel ha hablado de su madre, asegurando que "tengo el recuerdo de ella" y además ha recalcado que "tengo la conciencia muy tranquila junto con mis dos hermanos, Agustín y Juan, que hemos estado cuidándola hasta el último momento". "Cuando ella se puso malita solo quería escuchar música" desvelaba la tonadillera, siendo esta la primera vez que habla de su fallecimiento.

"A mí me ha costado mucho arrancar" aseguraba Pantoja, ya que "cuando mi madre se puso más grave, me decían 'vete preparando' y yo decía 'no puedo prepararme para eso', pero tenemos la gran suerte de tener una profesión a veces muy buena y otras muy mala, cantar después de morir tu madre, es muy duro, te tienes que subir a un escenario y decir 'voy a cantar' porque es mi profesión".

HOMENAJEA A SU MADRE, AGRADECE EL APOYO A SUS HERMANOS, PERO NI RASTRO DE SUS HIJOS

En este sentido, Isabel ha agradecido públicamente el apoyo de sus seres queridos, excluyendo a sus hijos de su discurso: "A mis hermanos los amo por encima de todo, tengo a mi cuñada que es un cielo, tengo unas amigas del alma y mis fans, que no son fans, son mi familia" y ha concluido asegurando que "bastante he llorado y no me gustaría llorar más, hasta que me toque".

Pablo le ha preguntado si se arrepiente de algo y, haciendo gala de su sinceridad, ha explicado que "no me arrepiento" y ha lanzado un mensaje: "Se tienen que arrepentir las personas que lo han hecho mal conmigo, yo creo que no le he hecho mal a nadie". Dejando claro que cree en el destino, la artista ha puesto como ejemplo la muerte de su difunto marido, Paquirri, desvelando por primera vez que "él pidió todo para no ir y le pasó, a lo mejor no le hubiese pasado nada, pero se lo cambiaron".

También ha tenido palabras para Juan Gabriel, al que muy emocionada le ha recordado definiéndole como "un genio en todos los sentidos de la palabra" y desvelando que no ha podido ir a México todavía, a pesar de que hayan pasado siete años de su muerte, porque lo tiene muy reciente.

ISABEL PANTOJA DESMIENTE QUE VAYA A HACER UNA DOCUSERIE -POR EL MOMENTO- DE SU VIDA

Además, Isabel ha desmentido que tenga en sus planes hacer una docuserie sobre su vida, ya que "me ofrecen muchas cosas, pero a mí me gusta hacer las cosas con categoría y eso cuesta mucho dinero, no el que gane yo, sino lo que vale hacerlo, pero gratis no voy a hacer nada".

La cantante ha terminado su intervención en 'El Hormiguero' interpretando su famoso tema 'Embrujá por tu querer' y el famoso 'Garlochí' con una base musical mucho más moderna y con un ritmo más urbano, como ella misma comentaba en su entrevista que será su nuevo disco.