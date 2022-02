Jorge Sanz se emociona hablando de uno de sus amores, su hija Marta

MADRID, 26 Feb. (CHANCE) -

Jorge Sanz se ha sentado esta noche en 'Sábado Deluxe' y ha hablado largo y tendido sobre toda su vida. El actor, uno de los grandes rostros conocidos del mundo del cine de nuestro país, no es la primera vez que accede a someterse a este tipo de entrevistas en las que sale victorioso porque se acerca más al público y empatiza con ellos. Sin duda, el momento más tierno de la noche se ha producido cuando ha hablado de su hija Marta, con la que estuvo mucho tiempo sin tener relación... ¿por qué? te lo contamos.

El actor supo que Isabel, la que había sido su pareja durante mucho tiempo, estaba embarazada cuando ya no compartía su vida con ella y lo cierto es que reaccionó tarde, ya que cuando quiso estar presente en la vida de Marta había aparecido un hombre en la vida de su ex que se portó como padre.

"Yo tuve una relación con Isabel, muy bonita, pero muy breve. Me enteré después que se había quedado embarazada y no reaccioné inmediatamente, tardé. Se casó posteriormente y el marido ejerció de padre" confesaba el actor, además, se ha mostrado muy emocionado cuando aseguraba que: "no hubo un día que no me arrepintiera de haber reaccionado a tiempo. Hablé con el marido de Isabel y le prometí que iba a mantenerme al margen".

Eso sí, el actor ha desvela que nunca tuvo ningún reproche de su hija y el reencuentro entre ambos cuando ella cumplió 18 fue de lo más bonito: "mi hija no me reprochó nada cuando se enteró, con diez o doce años. Yo estaba deseando el día que cumpliese dieciocho años, estábamos los dos conocernos. Estuve escribiendo en un cuaderno lo que le iba a decir a ella cuando nos viésemos. Primero nos vimos en Oviedo y a los dos meses de conocernos ya estaba en casa viviendo conmigo, hemos convivido tres años juntos".

Jorge ha confesado que el hecho de que se conocieran cuando ella tenía 18 años ha favorecido en que los dos tengan un vínculo muy especial y lo cierto es que está disfrutando como nunca de ella y del nieto que le ha dado: "Tengo una conexión muy especial con mi hija, es una de las historias de amor más bonitas de mi vida. Al conocernos tarde, tenemos un amor muy intenso. Con ella intento exprimir el tiempo, también con mi nieto, pero de otra forma que con mis otros hijos".

El actor también le ha querido dedicar unas preciosas palabras a su amigo Antonio Resines después de haber estado ingresado por la Covid durante dos meses en la UCI: "genio y figura, somos muy amigos. Ha estado muy mal, ha habido una semana que estábamos con el corazón en un puño, a mí me llamaba la barranco y me decía que encendiera una vela".