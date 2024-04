Kike Calleja, boquiabierto al enterarse de la separación del hijo de Carmen Borrego

MADRID, 10 Abr. (CHANCE) -

Deseando regresar a España y reencontrarse con su familia desde que fuera el tercer expulsado definitivo de la edición, el que fuera pareja de Terelu Campos entraba al plató de 'Tierra de Nadie' con una sonrisa en el rostro. Corriendo, acudía a abrazar a su mujer, quien no evitaba llorar al poder reunirse de nuevo después de todas estas semanas. Tras saludar al resto de familiares y amigos, se dirigía a su compañera de concurso para saludarle.

Lo que no esperaba es la noticia que Carlos Sobera tenía previsto darle nada más sentarse a su lado en el centro del plató. El presentador pedía a Carmen Borrego que le diera la noticia pero ella, negándose, reconocía que "no me pidáis en este momento que tenga que verbalizar cosas que han pasado". Era entonces cuando Nagore Robles tomaba el relevo y le daba la noticia: "Carmen Borrego se enteró allí, en Supervivientes, de que su hijo y su novia se habían divorciado y nada más llegar aquí, a Madrid, fue Terelu, su hermana, quien le traslado que, además, habían hecho una portada criticándola".

Kike Calleja, sorprendido, salía en defensa de su amiga y compañera, sin pensarlo dos veces: "Me duele por Carmen porque sé que no se lo merece. Me ha sorprendido la noticia porque llevan muy poco tiempo casados y han tenido un niño hace muy poquito tiempo y que te critiquen sabiendo, yo, perdona que lo diga, todo lo que has hecho por ellos... me parece muy injusto". A pesar de conocer de cerca a José María Almoguera, se posicionaba a favor de su amiga. A la vuelta de publicidad, Carlos Sobera excusaba la ausencia de Carmen, quien había pedido salir del plató para recomponerse.

Más tarde, regresaba a su asiento y aclaraba que prefiere darle los detalles de la situación a Kike en privado, lejos de las cámaras y en un ambiente mucho más tranquilo. Ha aterrizado en España en unos días muy convulsos para el clan Campos pero tiene claro que su apoyo va para Carmen y estará a su lado para todo lo que necesite.