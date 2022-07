Malestar en 'Viva la vida' tras las declaraciones de Raquel Mosquera

MADRID, 3 Jul. (CHANCE) -

Raquel Mosquera aparecía en pantalla nada más comenzar 'Viva la vida' esta tarde y se mostraba tranquila, pero con ganas de contestar al tercer capítulo de Rocío Carrasco en el que ha hablado exclusivamente de ella. Unas declaraciones que nos ha dejado sorprendidos y que, como no podía ser de otra manera ha tenido repercusión en los medios de comunicación.

"Yo decirte que me siento bien, gracias a Dios, a pesar de todos los adjetivos que me ha podido decir" le decía Raquel a Emma y añadía: "Me siento así de tranquila porque ninguno de esos adjetivos siento que así sea yo, ni lo sienten las personas que nos ven, que saben que siempre digo la verdad".

Además, Raquel aseguraba, en cuanto a Rocío Carrasco, que: "Creo en la justicia terrenal, pero más en la divina". Unas declaraciones que no han pasado inadvertidas por los colaboradores... aunque lo peor estaba todavía por llegar, cuando todos se sentaban para hablar de este capítulo.

Raquel se enfrentaba con Alejandra Rubio y decía en voz alta que su compañera se reía de ella cuando esta hablaba, teniendo los vídeos guardados en el móvil de las ocasiones en las que ha ocurrido. Algo que sorprendía a Emma y que desataba un 'mal rollo' difícil de borrar.

Marina Esnal, colaboradora del programa, se sinceraba en directo y comentaba que ella ha sentido en algunas ocasiones que cuando habla se la hace de menos o se hace comentarios que le han resultado molestos (poniendo de ejemplo el enfrentamiento que tuvo ayer con Isabel Rábago).

Emma García dejaba claro que nunca permitiría una actitud así en plató y daba paso a otro tema de actualidad, aunque el malestar continuaba... ya que minutos más tarde, era Isabel Rábago la que manifestaba su malestar por lo que había escuchado al principio del programa. Y es que lo único que ha quedado claro es que el tema de Rocío Carrasco es polémico y genera muchos enfrentamientos en los platós de televisión, ya que hay dos bandos muy señalados.