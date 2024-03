Pelayo Díaz detalla cómo fue la agresión homófoba que sufrió esta semana en Madrid

MADRID, 10 Mar. (CHANCE) -

Esta misma semana, cuando regresaba de la Fashion Week de París, Pelayo Díaz sufría una agresión homófoba por parte de un taxista en Madrid cuando regresaba a su casa. El diseñador se ha sentado esa mañana en 'DCorazón', en TVE, y ha hablado alto y claro sobre el desagradable suceso que le tocó vivir.

Tras volver de París, cogió un taxi en el aeropuerto y dentro del vehículo "hablo con mi chico y él cuando ve que un chico me está diciendo 'te quiero' y demás, me empieza a mirar por el retrovisor y empieza por lo bajo 'maricón de mierda', 'mariconazo'".

En ese momento, Pelayo le recriminó los insultos, pero el conductor le dijo "espero que lleves efectivo porque aquí no se paga con tarjeta", algo que le puso muy nervioso al diseñador porque "sentía que eso era una excusa, no era realmente el problema que tenía conmigo, quería incomodarme y generar un conflicto".

Fue entonces cuando el colaborador de televisión aprovechó que se puso el semáforo en rojo "y le dije 'mira si no se puede pagar con tarjeta, no quiero que me lleve a ningún sitio gratis' y me dijo que 'no' y salí corriendo, abrí el maletero, saqué la maleta y empezó a gritar 'que se quiere ir sin pagar' y una señora que pasó por ahí la volví a meter en el maletero".

En mitad de los gritos, el conductor se volvió agresivo y "me agarró y me empezó a levantar el puño", pero entonces apareció el ángel de la guara de Pelayo: "Apareció una chica, que se quedó conmigo hasta el final, me llevó a mi casa".

A pesar de que todo quedó en un susto, Pelayo ha advertido que "tengo identificado al conductor, la matrícula y todo esto está puesto en manos de mi abogada y voy a ir hasta el final" porque "no quiero que esto le pase a nadie más".