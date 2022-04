Rocío Carrasco opina sobre la entrevista de Olga Moreno: "Nunca jamás se abrirá en canal"

MADRID, 27 Abr. (CHANCE) -

Rocío Carrasco se encuentra en Sevilla para dar un concierto en memoria de su madre y lo cierto es que su reaparición se ha visto eclipsada por la exclusiva que ha dado Olga Moreno para la revista Semana. Unas duras declaraciones sobre cómo se separó de Antonio David, lo mal que lo ha pasado por verle con Marta Riesco y la decepción que se ha llevado en su matrimonio.

La protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha entrado en directo en 'Sálvame Diario' y ha confesado que no ha leído la entrevista, pero que aún así, lo único que siente es: "Ni fu ni fa, lo único que sé es que el que avisa no es traidor y yo lo avisé" y ha añadido: "Yo no, no la he leído, no la hubiera leído ni estando en Madrid".

En cuanto a la actitud de su hija en 'El plató de Ana Rosa', Rocío Carrasco ha confesado que: "Yo dije hace tiempo que sobre ella no iba a decir nada, ni comentar nada. Yo todo lo que me quede de vida la voy a dejar al margen. Lo único que digo es 'no te lo creas'".

Por supuesto, sobre Antonio David no ha querido pronunciarse: "Esta perdona no es nada mío, ni pertenece a mi vida, no significa nada, para perdonar está Dios" y se recalcaba en sus palabras de que no va a hablar de su hija: "Dije en su día que la iba a dejar al margen y no seré yo la que falte a la verdad".

También le han preguntado por su hijo David y ha explicado que: "Hay un procedimiento que me ha puesto el ser, utilizando al niño, al final... a qué madre no le va a preocupar esa situación. Es algo que espero que más pronto, que tarde, se pueda saber lo que pasa realmente".

En cuanto al procedimiento judicial que está abierto contra Antonio David por alzamiento de bienes, ha confesado que Olga: "De momento está fuera del procedimiento como imputada o como sospechosa de nada, está fuera de momento y el ser se enfrenta a pena de prisión, no es moco de pavo. Fiscalía le pide tres y nosotros cuatro", pero añade: "Tal vez se puede derivar responsabilidad".

Rocío dice que su abogado no le ha dicho cómo está este procedimiento judicial contra su exmarido: "Si te digo algo con respecto a eso te estaría mintiendo, la realidad es que en la justicia nunca son dos más dos son cuatro" y ha terminado su intervención asegurando que no cree que Olga hable mal de Antonio David: "Nunca jamás se abrirá en canal, por lo menos de momento".