Tamara Falcó se lleva un corte de Pablo Motos tras evitar las preguntas sobre Hugo Arévalo

MADRID, 22 Dic. (CHANCE) -

Tamara Falcó ha estado esta noche en 'El Hormiguero' y lo ha vuelto a hacer. Ha obviado las preguntas de Pablo Motos y no ha querido desvelar en qué momento de su vida está tras publicarse en la revista ¡HOLA! esta semana las fotografías con Hugo Arévalo mientras realizaba su viaje en Lourdes. Una actitud que ha colmado un poco al presentador y este le ha terminado recriminando que no hable.

"Menuda pregunta más tonta, es un paseo con un amigo en Lourdes" le decía a Pablo cuando éste le preguntaba por las fotografías con Hugo en Lourdes... pero se limitaba a reírse y no dar ningún detalle sobre esta amistad de la que ya ha trascendido que hay algo más. Sí que ha dejado claro que son amigos "desde hace muchísimo", pero nada más.

Para desviar los tiros del presentador, Tamara ha querido hacer una broma, que poca gracia le ha hecho a Pablo: "Isabel Díaz Ayuso está furiosa con las encuestas". De hecho, éste lo ha vuelto a intentar preguntándole qué tal está y ella le ha respondido: "Todo bien, ¿qué tal la tuya?", una contestación que no le ha sentado bien.

Tras días intentando que Tamara hable en su programa de su nueva situación sentimental y viendo como ésta supuestamente habla con periodistas que trabajan en otra cadena, Pablo se ha cansado de intentarlo y le ha respondido: "Yo sí te contesto, pero tú luego no me contestas a mí", a lo que la Marquesa ya no ha contestado.