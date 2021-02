La actuación de The Weeknd en la Super Bowl decepciona a los seguidores

La alegría y los festejos no han tenido cabida este año en la Super Bowl a causa de las restricciones impuestas por el coronavirus. Algo que contrasta con anteriores ediciones y que, según los seguidores del gran evento deportivo, se ha reflejado también en la esperadísima actuación de The Weeknd en el intermedio. Según lo compartido en redes sociales, el show en general ha gustado, pero no ha emocionado tanto como en otras ocasiones. Tanto es así, que otros cantantes como Shakira y JLo se han convertido en trending topic en twitter por sus actuaciones de anteriores años.(Fuente: Youtube e Instagram)