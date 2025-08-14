Aislamiento total de Sofía Suescun y Kiko Jiménez: La pareja recibe un cargamento de comida

Sofía Suescun y Kiko Jiménez continúan encerrados en su domicilio, después de que los rumores de una supuesta infidelidad de la influencer haya puesto a la pareja en el ojo mediático. Ante la presencia de los medios en su domicilio, han decidido cerrarse en banda y no dejarse ver ante ningún motivo. A pesar de que los paquetes siguen llegando, incluso cartas oficiales, la pareja se niega en redondo a salir, siquiera a la puerta, haciendo oídos sordos a todo lo que les llega del exterior. Y para poder sobrevivir en este confinamiento voluntario, la pareja ha decidido nutrirse de una cantidad tremenda de comida, para que así no les falte de nada en estos días donde la atención mediática está puesta en ellos.