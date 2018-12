Mientras Cepeda se vale de Instagram para felicitar públicamente a Aitana por sus nuevos sencillos y las imágenes que no dejan de salir en los medios sobre del avance de la relación entre la extriunfita con el actor Miguel Bernardeau. Aitana decide irse de escapada. Y no, no se trata de un viaje romántico como podríamos pensar. Aitana ha apostado por un descanso en su vida social para relajarse disfrutando de su familia.