Alejandra Rubio se toma a risa que Carlo Costanzia padre no quiera conocer a su madre

Después de aparecer en '¡De viernes!', ha salido a la luz una información del padre de Carlo Costanzia, que apunta a que no querría conocer ni a Terelu Campos ni a Carmen Borrego por considerarlas de segunda. Una información que podría dinamitar la eterna luna de miel en la que viven Alejandra y Carlo, pero que parece que no ha afectado en absoluto a la joven pareja. Después de pasar la noche juntos la tertuliana ha abandonado la casa de su novio para cumplir con sus compromisos profesionales, no ha podido evitar que se le escapase una pequeña sonrisa al escuchar que su 'suegro' no tiene ningún interés en conocer a su madre ni a su tía. Eso sí, ante las cámaras ha asegurado que no puede decir nada.

