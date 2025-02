Ana Guerra cumple 31 años en el que sin duda es el mejor momento de su vida

Ana Guerra está de celebración y es que la artista canaria cumple 31 años en el que sin duda es el mejor momento de su vida. No hace ni 4 meses que la cantante se daba el sí quiero con el actor Víctor Elías ante 350 invitados. Un día muy especial que sin duda que seguro que recordará siempre. Además, en el aspecto profesional, Ana publicaba el pasado 27 de septiembre su tercer disco, titulado 'Sin final', con los que va a hacer vibrar a muchas personas con la gira que ya ha anunciado. Y no es lo único, ya que hace escasos días anunciaba su fichaje en 'Tu cara me suena', el concurso televisivo que va a juntar en pantalla a la cantante con Bertín Osborne entre otros. (Fuente: Europa Press / Instagram)