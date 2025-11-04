Anabel Pantoja vuelve a los ensayos de baile después de un despertar complicado

Después de un fin de semana donde ha disfrutado mucho de Halloween y donde no ha perdido la oportunidad de apoyar públicamente a Nagore Robles junto a su pequeña Alma, Anabel ha vuelto a la carga para sus ensayos de Bailando con las Estrellas, el proyecto televisivo que tiene tan ilusionada a la influencer y donde la vemos que lo está dando todo. Aunque ha sido un despertar algo movido ya que como ha publicado Anabel, se ha caido de la cama por la noche y se ha hecho daño en la cadera. Una caída sobre la que ha ironizado asegurando que a sus 39 años, se ha caido como si tuviera 3.Pero como ha compartido, eso no le ha frenado y ha puesto rumbo a un programa "muy especial" como ha querido adelantar con sus seguidores, y luego después rumbo a los ensayos para descubrir que estilo le toca esta semana, confiando eso sí en que le deje de doler la cadera.