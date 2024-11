Ángel Cristo Jr asegura que es "un detalle" que su madre no haya ido por lo penal

Bárbara Rey ha emprendido acciones legales contra su hijo, Ángel Cristo Jr., por todo lo que ha ocurrido durante estos meses en los platós de televisión y, además, se había dicho que también había ejercido acciones legales para poder ejercer de abuela.Sin embargo, la periodista Isabel Rábago desvelaba esta semana en 'Vamos a ver' que la vedette no había tomado ninguna medida legal para ejercer de abuela y aclaraba que ha iniciado el procedimiento por lo civil, pero no por lo penal. Y es que al parecer, a pesar de todo lo que ha ocurrido entre ellos este último año, Bárbara no quiere ver a su hijo en prisión... por eso solo habría tomado el camino de lo civil. Hoy, Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia se han dejado ver ante las cámaras y han asegurado que están "bien", e incluso le agradecía a su madre que no hubiese ido por lo penal.