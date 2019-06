Angelina Jolie celebra su primer cumpleaños tras recuperar la soltería

Publicado 04/06/2019 12:02:27 CET

Este martes es un día muy especial para la actriz Angelina Jolie. Después de más de dos años de batalla legal con el también actor Brad Pitt y un complicado proceso de divorcio, este 4 de junio celebra su primer cumpleaños tras recuperar su soltería. Pero, aunque en la vida personal, la actriz se encuentra todavía recomponiéndose de estos duros años, en lo profesional le va de maravilla. Hace unas semanas pudimos conocer más detalles de la segunda entrega de 'Maléfica' gracias al primer y oscuro tráiler de la cinta, se encuentra inmersa en el rodaje de 'Those Who Wish Me Dead' y también se ha confirmado su presencia en la nueva película de Marvel 'Los Eternos', en la que interpretará el papel de Sersi.