Así ha sido la sorpresa de Irene Rosales a Kiko Rivera por su 37 cumpleaños

Kiko Rivera celebra este martes su 37 cumpleaños, y aunque su relación con su madre pasa por su peor momento, no puede decir lo mismo del vínculo con su mujer, Irene Rosales, y sus hijas. Y es que la colaboradora de televisión se ha encargado de que este día sea inolvidable para el Dj. "Me has regalado todos los mejores momentos de mi vida, de los malos hemos aprendido y nos hemos hecho más fuerte. Solo le pido a la vida que me deje disfrutar toda una vida junto a ti", escribía Irene, orgullosa de su chico. (Fuente: Europa Press/Instagram)