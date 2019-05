Publicado 14/05/2019 18:41:20 CET

Belén Esteban ha acudido este martes a los juzgados por otro de sus enfrentamientos con Toño Sanchís. Eso sí, esta batalla no ha sido cara a cara porque su exrepresentante, como no tenía obligación, no se ha presentado. La colaboradora ha explicado que se trata de una demanda por una reclamación de más cantidades que podrían suponer posibles estafas.