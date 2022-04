Continúa la guerra abierta entre Belén Esteban y Marta Riesco. Las declaraciones de la 'princesa del pueblo' confesando que "se descojona" cada vez que ve a la reportera hablando de su relación con Antonio David Flores no sentaron nada bien a la cantante de 'No tengas miedo'. Ni corta ni perezosa, cargaba contra la colaboradora de 'Sálvame' en su fiesta de cumpleaños después de haber roto en directo con el ex de Olga Moreno.(Fuente: Europa Press / Instagram)