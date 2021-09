Belén Rueda, espectacular sobre la pasarela a sus 56 años

Que tiemblen las supermodelos porque Belén Rueda se ha subido a la pasarela y ha dejado claro una vez más que no hay nada que se le dé mal. La actriz de 56 años está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales y prueba de ello son estas imágenes. Este martes ha desfilado desfilar en la presentación de la nueva colección de Benjamin Friman. El modisto es uno de sus grandes amigos y no es raro ver a la protagonista de Madres visitando la boutique que tiene en el barrio de Salamanca de la capital española, por lo que no ha dudado en colaborar con su participación en la Semana de la Moda. (Fuente: Europa Press/Instagram)