Publicado 11/05/2019 11:45:35 CET

Blanca Suárez no para de sorprendernos. La actriz nos descubrió hace poco una de sus múltiples facetas, la de cantante. Tras colaborar en una canción del nuevo disco del músico Álvaro Tessa, Luna Llena, este viernes el artista presentó su nuevo álbum en la sala Galileo Galilei y, como no podía ser de otra forma, Blanca no solo asistió sino que además se subió al escenario a cantar su canción, tal y como hemos podido ver en el Instagram de su pareja Mario Casas.