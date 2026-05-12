Carmen Thyssen, tranquilidad y discreción ante la mejoría del estado de salud de su madre

Barcelona, 12 de mayo de 2026. Una semana después de salir a la luz el complicado momento que atravesaba la baronesa Thyssen y su ingreso de urgencia en la clínica Teknon de Barcelona a causa de una fuerte neumonía que encendió las alarmas sobre su estado de salud recién cumplidos los 83 años, su entorno respira tranquilo. Transmitiendo una imagen de calma y tranquilidad ante la recuperación de la baronesa, la melliza llamada a ser su sucesora en la gestión de su millonario patrimonio ha reaparecido ante las cámaras. Y, aunque Carmen ha preferido guardar silencio y no dar la última hora sobre la salud de su progenitora, su actitud desprende que lo peor ha pasado y el revés de salud de su madre ha quedado en un gran susto.