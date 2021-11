Si hace más de un mes conocíamos que una de las parejas con mas repercusión en las redes sociales, Chiara Ferragni y Fedez, iba a lanzar su propia serie en la plataforma Amazon Prime, este miércoles han compartido las imágenes del cartel oficial fotografiadas por David LaChapelle. Al más puro estilo de 'Keeping Up With The Kardashians', la familia 'Ferragnez' compartirá su vida en 8 capítulos que saldrán a la luz en diciembre. (Fuente: Instagram)