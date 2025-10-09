¡Completamente recuperado! Raphael reaparece junto a Natalia Figueroa

¡Recuperadísimo! Así ha reaparecido Raphael este jueves tras superar los problemas de salud que le obligaron a suspender sus últimos conciertos en Zamora -el 26 de septiembre-, y en Murcia el pasado sábado 4 de octubre. Entonces, el icónico artista de Linares, consciente de la preocupación de sus seguidores por su estado debido al linfoma cerebral que le diagnosticaron en diciembre de 2024, emitía un comunicado a través de sus redes sociales revelando que padecía una bronquitis y prometiendo a su público que "volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros".