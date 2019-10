Publicado 22/10/2019 12:21:00 CET

Por si no fueran pocas las bodas que han tenido lugar en este año, la de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas está dando mucho de qué hablar y todavía no se ha producido. Ahora, las quinielas ya se empiezan a producir y son muchas las personas afines a ella que se preguntan si serán invitadas o no a la celebración, es el caso de Cristina Pedroche.